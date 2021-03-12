Kilis'te İstiklal Marşının kabulünün 100 yıl etkinliği

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Kilis’te, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100 yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle program düzenlendi.

Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Öğrencilerin haftayla ilgili şiirler okumasıyla devam eden programda, hafta nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, protokol üyeleri katıldı.

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