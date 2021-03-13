Üniversitede “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı” başlıklı söyleşi, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüküm’ün sunumu ve Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Bektaş’ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı’nı hamaset duygusuyla, ideolojik ve kişisel süreçler üzerinden düşünmenin tarih bilinci oluşturma sürecinde katkı sağlamayacağını ifade eden Hüküm, Mehmet Akif Ersoy’un aynı zamanda Kur’an şairi, bilim insanı, edebiyatçı olmasına değindi.

Hüküm, Ersoy’un Türk edebiyatına realist bakış açısı kazandırdığını ve eserlerinin genç nesiller tarafından özümsenmesi gerektiğini belirtti.

Hüküm; İngiltere, İtalya, Almanya ve Amerika gibi ülkelere ait millî marşlar ile İstiklal Marşı arasındaki önemli farklara değindikten sonra İstiklal Marşı’nın şiir olarak estetik açıdan dünyadaki diğer marşlardan ayrı bir öneme sahip olduğunu örnekler üzerinden açıkladı.

İstiklal Marşı’nın emperyalizme, darbe girişimlerine en büyük cevap olduğundan bahseden Hüküm, millî marşımızın metin odaklı düşünülüp anlaşılması, hissedilmesi gerektiğini vurguladı.

Söyleşi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar’ın teşekkür konuşması ile sona erdi.

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