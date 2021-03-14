Rektör Karacoşkun’un 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, “ Her koşulda mesleğini büyük bir özveriyle sürdüren, insanların sağlıklı bir şekilde yaşamaları için her türlü gayreti gösteren, özellikle Covid19 Salgını döneminde büyük fedakarlıklarda bulunan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarım” ifadesine ver verdi.

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