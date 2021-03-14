Kilis'te, yaşlı adamı döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheliler yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, yalnız yaşayan Selahattin Polat´ı (78) evinde döverek öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Musabeyli'ye bağlı Zeytinbağı Köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat, 2 Mart günü evinde darp edilerek öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından başlatılan soruşturmada, Polat'ı parasını almak için O.C., O.C., Ö.Y., E.K. ve C.Y.'nin öldürdüğü saptandı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-03-14 14:27:15



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