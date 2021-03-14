Kilis'te, yaşlı adamı döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheliler yakalandı (2)

Sahte içkiden bir ölüm daha!

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kilis´in Musabeyli ilçesinde Selahattin Polat'ı yalnız yaşadığı evinde döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C., O.C. ve Ö.Y. tutuklanırken, E.K. ve C.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-03-14 17:47:53



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