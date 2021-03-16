Üniversitede uzaktan eğitim konulu söyleşi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirmeyi Neden Karantinaya Almamalıyız” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirmeyi Neden Karantinaya Almamalıyız” başlıklı söyleşi fakültemiz Dr. Öğretim Üyesi Alper Yetkiner’in yönlendiriciliği ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Sarı’nın sunumuyla gerçekleştirildi.

Söyleşiye katılımcıları selamlayarak başlayan Doç. Dr. Halil İbrahim Sarı, sınav tarihleri ve soru formatlarında yapılan değişiklikler ile yaşanan sıkıntılara değindi ve öğrencilerin en kötü senaryolara hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti.

Doç. Dr. Halil İbrahim, Uzaktan eğitim sürecinde, ölçme değerlendirmede, öğreticilere önemli görevler düştüğü, bütüncül ölçme değerlendirme yaklaşımlarının uygulanması gerektiği ifade edildi. Kopyayı engellemenin zor olduğunu, bireysel olmasa da verilen ödevlerin işlevsel olması gerektiğini ifade eden Sarı, ölçmeyi öğrenme için değil de öğrenmeyi ölçme için yapmanın önemli olduğuna dikkat çekti.

Doç. Dr. Halil İbrahim, Uzaktan eğitim paradigmasının değişmesinde ve yerleşmesinde Covid19 sürecinin başat faktör ve bu sürece öğreticilerin ayak uydurmasının elzem olduğu ifade edildi. Konuşmasının son bölümünde Sarı, Covid19 salgını sürecinde dünyadaki gelişmelerden, eğitim alanında yapılan uygulamalardan, uluslararası sınavlardan ve not sistemlerinden de bahsetti.

Söyleşi, sorucevap bölümünün ardından Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar’ın teşekkür konuşması ile sona erdi.

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