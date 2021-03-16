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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanlar Sanayiciler ile bir araya geldi

İHA

Başkanlar Sanayiciler ile bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş Organize Sanayi Bölgesine faaliyet gösteren işadamlarıyla bir araya geldi.
Sanayicilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Belediye Başkanı Ramazan ile İl Başkanı Karataş, birlik bütünlük mesajı verdiler.
Belediye Başkanı Ramazan, bir ilin gelişmesinin ve kalkınmasının yolu sanayisinin gelişmişliği, ortaya konulan katma değer ve insanlara sağlamış olduğu istihdamdan geçtiğini ifade ederek, “İlimizde sınır ticaretinin 2011 yılına kadar çok yoğun olması sebebiyle sanayileşme yavaş ilerlemiş olsa da, bugün geldiğimiz nokta geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bacası tüten her bir fabrika, maddi kazanç sağladığı gibi bir yandan da yarınlarımızı şekillendiriyor, gençlerimizin yarınlara umutla bakmasını sağlıyor. Bu gün organize sanayi bölgemizde ki fabrikalar 2 bin 500’e yakın hemşehrimize, yani aileleriyle birlikte yaklaşık on bin vatandaşımıza geçim imkanı sağlıyor. Bu sayıyı artırmakta bizlere olduğu kadar sizlere de büyük görevler düşüyor. Fabrikalarınızı geliştirmenizin sizlere maddi kazanç sağlayacağı elbette ki aşikardır. Ancak takdir edersiniz ki sağladığınız iş imkanı ile bir babanın evine bir parça ekmek götürmesinin ya da bir gencin elde ettiği kazançla yarınlarını inşa etmesinin hazzı hiçbir maddi kazanca eş değer olamaz. Memleketimizde bir tane gencimiz bile işiz kalsa, bunun sıkıntısını ve ızdırabını yürekten yaşıyorum. Bu sebeple siz sanayicilerimizin sıkıntılarının giderilmesini, yeni yatırımcıların önlerinin açılmasını ve her türlü desteğin sağlanmasını özellikle önemsiyorum. Ve buradan sizlere açık çek veriyorum, sanayileşme adına bize getirdiğiniz her bir öneri ve talebin bizzat takipçisi olacağım. Hayali olmayanın geleceği olmaz derler. Bizim de hayalimiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu şehri, geleceğe umutla bakan insanların yaşadığı koca bir sanayi şehri haline getirmektir. Bu uğurda canla başla çalışacağımıza emin olabilirsiniz” dedi.
AK Parti İl Başkanı Karataş ise Her zaman iş adamlarının yanında olduklarını ifade ederek, “İlimizde işsizliği sona ermesi için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi 2’inci etap alt yapısı için 12 milyon TL geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a ve emeği geçen herkese tüm hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Organize Sanayi Bölgesinde yeni fabrikalar yapılıyor. İş adamlarının önünü açmak, yeni yatırım fırsatları oluşturmak için çalışıyoruz. El ele vererek, istihdamı attıracağız” diye konuştu.

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