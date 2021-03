Milletvekili Dülger’in 18 Mart Şehitleri anma günü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 18 Mart Şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, 106. yıl dönümü iftiharla kutlanılan Çanakkale Zaferi, büyük imkansızlıklara rağmen Türk milletinin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecek fedakarlıkları gözler önüne seren birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı şanlı kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Dülger, “ Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kelimeleriyle Çanakkale bu günümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden bu toprakları bize ebedi vatan yapan zaferin adıdır. Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir. Kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'mızın da habercisi olmuş, Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, istiklal mücadelemiz için elzem olan ruhu ortaya çıkarmıştır. Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir. Aziz milletimiz, dünyaya 'Çanakkale geçilmez.' dedirten atalarımızdan bizlere kalan mirastan ilham ve kuvvet alarak, her daim ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacaktır. Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakârlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanına, birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz” dedi.

Çanakkale’de yatan Anadolu’nun her bir yanından vatan müdafaası için koşarak hakka yürüyen 253 bin şehidimiz, bizlere 106 yıldan beri güç verdiğini ifade eden Dülger, “Şehitlerimize olan şükran borcumuzun ancak vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizi zafere taşıyan hasletlere her zaman sahip çıkarak ödenebileceğini vurgulamak istiyorum. Bu düşüncelerle, Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde; bin yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için vatanını canından aziz bilen, bir gül bahçesine düşer gibi toprağa düşen, bayrağımızı dalgalandırabilmemiz, ezanımızı semalarımızda yankılayabilmemiz için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ederken, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun” ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.