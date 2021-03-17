Kilis'te bin 40 personelin katılımıyla denetim yapıldı

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Kilis’in korona virüs rakamlarında çok yüksek riskli iller arasında bulunması nedeniyle bin 40 personelin katılımıyla denetim yapıldı.

Kilis Valiliği koordinesinde Kilis merkez, Polateli, Musabeyli, Elbeyli ilçelerinde salgınla mücadele çerçevesinde bin 40 personelin katılımıyla toplu ulaşım araçları, işyerleri, kişiler, toplumsal etkinlikler ve izolasyon yükümlülüğü kapsamında denetimler yapıldı.

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