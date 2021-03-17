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Kilis'te bin 40 personelin katılımıyla denetim yapıldı

İHA

Kilis'te bin 40 personelin katılımıyla denetim yapıldı

Kilis’in korona virüs rakamlarında çok yüksek riskli iller arasında bulunması nedeniyle bin 40 personelin katılımıyla denetim yapıldı.
Kilis Valiliği koordinesinde Kilis merkez, Polateli, Musabeyli, Elbeyli ilçelerinde salgınla mücadele çerçevesinde bin 40 personelin katılımıyla toplu ulaşım araçları, işyerleri, kişiler, toplumsal etkinlikler ve izolasyon yükümlülüğü kapsamında denetimler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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