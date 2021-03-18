Kilis'te Çanakkale şehitleri anıldı



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)ÇANAKKALE Zaferinin 106'ncı yıl dönümü Kilis'te etkinliklerle kutlandı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri Şehitlik anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Asri mezarlıktaki törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkan Servet Ramazan, Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, daire amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunan törende İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, şehitler için dua ettirdi. Tören, protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil koyması ile sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-03-18 12:52:40



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