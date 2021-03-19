Suriye'den atılan roketler, Kilis'te tedirginliğe yol açtı



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)SURİYE'den Kilis kent merkezine dün gece PKK/YPG'li teröristlerce atılan ancak patlamayan 2 roket, tedirginliğe yol açtı. Daha önce de birçok kez roketlerin hedefi olan kentte vatandaşlar, teröristlerin saldırılarının kendilerini yıldıramayacağını ifade etti.

Suriye sınırındaki Kilis'e, 2016 yılının ilk günlerinde terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından roketli saldırı düzenlendi. Aylarca süren 20'yi aşkın kişinin ölümü, yüzden fazla kişinin yaralandığı saldırılar, Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgenin terör örgütlerinden arındırılması ile sona erdi. Ancak, 2018 yılının ilk günlerinden itibaren Kilis bu kez terör örgütü PKK/YPG tarafından hedef alındı. Afrin ve kırsalındaki bölgelerden Kilis'e yönelik roketli saldırılar Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ile son buldu.

3 yıldır huzurun hakim olduğu Kilis'e, dün saat 20.55 sıralarında terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden 2 roket atıldı. Saldırıda teröristlerin ateşlediği roketlerden biri Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki boş araziye diğeri ise bir mermer atölyesinin yakınına düştü. Roket mermileri infilak etmezken, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından iş makinesiyle saplandıkları alandan çıkarılan roket mermileri güvenli bir alanda kontrollü şekilde imha edildi.

VATANDAŞLAR: TERÖRE BOYUN EĞMEYİZ

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı sıralarda gerçekleşen saldırıda evlerinde olan Kilisli vatandaşlar, sabah saatlerinde roketlerin düştüğü alana gitti. Mermilerin düştüğü alanda oluşturduğu, ancak görevlilerce kapatılan çukurları inceleyen vatandaşlar, saldırı nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını ifade etti. Mahalleli, sınır hattına yakın konumda bulundukları için geçen yıllarda da benzer saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, "Dün olduğu gibi bugün de teröre boyun eğmeyeceğiz. Teröristlerin hain saldırıları bizi asla yıldıramayacak. Evlerimizi ve topraklarımızı asla bırakmayacağız. Bize yönelik bu saldırıları yapanlar, dün olduğu gibi bugün de bedelini ödeyecekler. Her zaman devletimizin yanındayız ve terör örgütünün huzurumuzu bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

TERÖRİST HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Öte yandan dün gece yaşanan saldırının ardından roketlerin ateşlendiği Tel Rıfat bölgesindeki teröristler, güvenlik güçlerince ateş altına alındı. Rusya Federasyonu'nun da Milli Savunma Bakanlığı tarafından bilgilendirildiği saldırıyı yapan terörist hedeflerin, sınır birlikleri tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile misliyle karşılık verilmesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-03-19 10:41:01



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