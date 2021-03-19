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Alman Büyükelçi Schul, Türkiye’nin mülteci politikasını övdü Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schul, AB fonuyla yapılan Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

İHA

Alman Büyükelçi Schul, Türkiye’nin mülteci politikasını övdü Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schul, AB fonuyla yapılan Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schul, AB fonuyla yapılan Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, Türkiye’nin mülteci politikasından övgüyle söz etti.
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schul, beraberindeki heyet ile birlikte 50 milyon Eruo’ya mal olacak, maliyeti AB fonundan karşılanan Kilis Yeni Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Schul, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık ve firma yetkilileri birlikte hastane inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Program sonunda düzenlenen basın toplantısında bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Kilis’in Suriyeli nüfusuna yakın barındığı bir il olduğunu ifade ederek, “Hatta merkez nüfusumuz Suriyeli nüfusumuzdan daha az, Suriyeli nüfusu 110 bin merkez nüfusumuz 104 bin, dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimize hizmet etmek için böyle tesislerimize ihtiyatımız var. Türkiye Cumhuriyeti tarafından Suriye’nin kuzeyinde 200 yataklı 3 ayrı hastane Fırat kalkanı bölgesinde yapılmıştır” dedi.
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schul, Türkiye’nin 3 milyon 600 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “Kilis’te 110 bin Suriyeli nüfusu yaşıyor. Almanya Federel Devleti adına hem Türkiye Cumhuriyetine hem de Kilis halkına sıcak hoşgörüyle bu insanları kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Kilis nüfus nüfusunun iki misli arttığını da biliyorum. Tabi neyi beraberinde getiriyor. Nüfusun iki katına çıktığı zaman hizmetlerin, alt yapının belediye hizmetlerinin o şekilde artması demektir. Belediyeciliğin yanı sıra bütün alt yapının, özellikle sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu salgın döneminde böyle bir mükemmel bir tesisin yapılması önemlidir” şeklinde konuştu.
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis’in nüfusundan fazla mülteci misafiri bulunduğunu ifade ederek, “Belediyecilik hizmeti olarak, katı atık tesisinin kapasitesinin artması, evsel atıkların artması, içme suyunun artması, buna benzer giderlerimiz iki katına çıkmışına rağmen hizmet vermekteyiz. Belediye olarak Avrupa Yatırım bankasında çeşitli projelerimiz ile destekler almaktayız. Kilis Belediyesi olarak, hastanemizin yolunu 30 metre genişletme çalışması yapıyoruz. Yolumuz bitmek üzeredir. Bundan sonra kanalizasyon, içme suyu, enerji hatlarının yapıldıktan sonra asfaltını yapacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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