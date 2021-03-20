Kilis Valiliğinden roket açıklaması

Kilis Valiliği, Boş arsaya roket ihbarı yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller sonucunda patlamanın çocuklar tarafından yakılan ateş içerisine atılan çakmak doldurma tüpünün patlamasından kaynaklandığını bildirdi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “ 19 Mart 2021 tarihinde 22:48 sıralarında 112 ihbar hattına İlimiz Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Turgut Caddesi üzerindeki boş arsaya roket ihbarı yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller sonucunda patlamanın çocuklar tarafından yakılan ateş içerisine atılan sprey şeklindeki çakmak doldurma tüpünün patlamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir” ifadesine ver verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.