Roket düştü sanıldı, çakmak doldurma tüpünün patladığı anlaşıldı



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerce önceki gece 2 roketin atıldığı Kilis'te, boş arazide meydana gelen patlama, tedirginliğe yol açtı. Jandarmanın bölgede yaptığı incelemede, boş arazide çocukların yaktığı ateşin içerisine attıkları çakmak doldurma tüpünden kaynaklandığı belirlendi.

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerce perşembe günü gece saatlerinde ateşlenen 2 roket, Kilis kent merkezindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi´ne düştü. Patlamayan ve güvenlik güçlerince imha edilen roketlerin tedirginliğe yol açtığı Kilis'te, dün gece Kazım Karabekir Mahallesi´nde patlama sesi duyanlar, polise bildirdi. İhbar üzerine mahalleye giden ekipler, incelemede, tedirginliğe yol açan patlama sesinin boş arazide yakılan ateşin içerisine atılan çakmak dolum tüpünün patlamasından kaynaklandığını saptadı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kilis Valiliği´nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapılarak, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"19 Mart 2021 tarihinde 22: 48 sıralarında 112 ihbar hattına İlimiz Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Turgut Caddesi üzerindeki boş arsaya roket ihbarı yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller sonucunda patlamanın çocuklar tarafından yakılan ateş içerisine atılan sprey şeklindeki çakmak doldurma tüpünün patlamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir."DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-03-20 11:53:10



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