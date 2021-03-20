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Sarıgül, Kilis'te roket düşen bölgede incelemelerde bulundu, güvercin uçurdu TDP Genel Başkanı Sarıgül Kilis’te

İHA

Sarıgül, Kilis'te roket düşen bölgede incelemelerde bulundu, güvercin uçurdu TDP Genel Başkanı Sarıgül Kilis’te

Bir dizi ziyaret için Kilis’te bulunan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kentte roket düşen yerlerde incelemelerde bulunduktan sonra barış güvercinleri uçurdu.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi etkinlik ve parti çalışmalarına katılmak üzere Kilis’e geldi. Kentteki programlarına önceki gün roket düşen yerde incelemelerde bulunarak başlayan Mustafa Sarıgül, roket düşen yerlere karanfil bıraktıktan sonra barış güvercinleri uçurdu. Vatandaşlar ile sohbet eden TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, daha sonra partisi tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.
Bir düğün salonunda düzenlenen parti toplantısında bir konuşma yapan Mustafa Sarıgül, Kilis’te roket düşen yerde incelemelerde bulunduğunu ve vatandaşlar ile bir araya geldiğini ifade ederek, “Türkiye Değişim Partisi, Atatürk’ün ilkelerini savunan, Cumhuriyetin değerlerini koruyarak geliştiren, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği savunan, üretimi destekleyen, emeği koruyan, hudut ve bayrak birliği diyen Türkiye’nin en demokratik kitle partisidir. Bugün ülkemizin en güzel köşelerinden birinde olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Biliyorum Kilis’imizin sorunları var. Biliyorum, çözüm bekleyen dertlerimiz var. Kilis, Türkiye’de kendi nüfusundan daha kalabalık sığınmacı barındıran kentimizdir. Ülkemiz, bugün sıkıntılı bir süreç yaşamaktadır. Bugün roket atılan yerleri ziyaret ettim. Şunu roket atanlar bilsin ki atalarımız, dedelerimiz, ecdatlarımız, bu güzel toprakları, bu bayrağımızı ve toprağımızı nasıl koruduysa Türkiye Değişim Partisi de hudut birliğinden, bayrak birliğinden asla taviz vermeyecektir. Büyük Atatürk’ümüzün hayatı cephelerde geçti ama o yurtta barış, dünyada barış dedi. Hiçbir ülke, içeride ve dışarıda sürekli kavga ederek refaha ulaşamaz. Türkiye’miz içeride ve dışarıda barışı sağlarsa, net olarak her yıl bütçesine milyar dolarlar kazandırır” dedi.
Program sonrası hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Kıbrıs Ulaştırma Kıdemli Başçavuş Mahmut Selçuk’un cenazesine katılan Sarıgül, akabinde ise Cumhuriyet Caddesinde esnaf ziyareti yaptı. Esnafın sorunlarını dinleyen Sarıgül, aynı cadde üzerindeki Türkiye Değişim Partisi İl Binasının açılışına da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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