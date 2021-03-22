"Ahmed Yesevi'nin Anadolu'daki aynası Yunus Emre" başlıklı etkinlik düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Ahmed Yesevî'nin Anadolu'daki Aynası, Yunus Emre" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

DiniTasavvufî Türk edebiyatının kurucularından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü vesilesiyle 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesinin ardından Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Dil ve Edebiyat Topluluğu'nun girişimleriyle "Ahmed Yesevi'nin Anadolu'daki Aynası, Yunus Emre" başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Yönlendiriciliğini Dr. Öğretim Üyesi Seher Maşkaraoğlu'nun yaptığı söyleşide konuşmacı Dr. Öğretim Üyesi Bülent Kaya, Yunus Emre ve Ahmed Yesevi'nin kültür ve edebiyat tarihindeki yerine, Türklerin İslamlaşma sürecindeki etkilerine ve nihayetinde iki düşünürün ortak düşünüş ve duygu bağlamında şiirlere yansıyan müşterek hususiyetlerine değindi. Söyleşi sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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