“Psikolojik-Ailevi Etkenler ve Uyum Sağlama” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Psikolojik-Ailevi Etkenler ve Uyum Sağlama” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

İHA

“Psikolojik-Ailevi Etkenler ve Uyum Sağlama” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “PsikolojikAilevi Etkenler ve Uyum Sağlama” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen etkinliklerin üçüncüsü olan “PsikolojikAilevi Etkenler ve Uyum Sağlama” başlıklı söyleşi Dr. Öğretim Üyesi Ebru Külekçi Akyavuz’un yönlendiriciliği ve Doç. Dr. Mehmet Akif Karaman’ın sunumuyla gerçekleştirildi.
Yaşam dengesini, ilişkilerin kalitesi, arkadaşlık, uyku düzeni, meslek, olumlu yönelim, genel sağlık, olumsuz düşünceler ve dinî destek ana başlıkları altında ele alan Doç. Dr. Mehmet Akif Karaman, bir alanda gerçekleşen bozulmanın, aksamanın yaşam dengesini bozabileceğini bunun için her halkanın birbirinden önemli olduğunu ifade etti.
Doç. Dr. Mehmet Akif Karaman, Özellikle Covid19 salgın sürecinin insanları psikolojik açılardan etkilediği, sürece uyum sağlamada bireyin kendisini sevmesinin, yaşam doyumu, benlik saygısı ve iyimserlik açısından katkı sağladığı dile getirildi.
Sosyal dengenin sağlanmasında psikolojik ve ailevi faktörlerin önemli olduğunu akademik çalışmalardan hareketle örneklendiren Karaman, sosyal uyumun oluşmasına yönelik bazı önerilerde bulundu. İdealgerçek benliğin yakınlaştırılması, annelerin pozitif etkilerinin daha çok ön plana çıkarılması, aile bütünlüğünü koruyan politikaların desteklenmesi, sosyal ve kültürel etkinliklere daha çok yer verilmesi gerektiği gibi tavsiyelerle devam eden söyleşi, teşekkür konuşmaları ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Ahmed Yesevi'nin Anadolu'daki aynası Yunus Emre" başlıklı etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER "Ahmed Yesevi'nin Anadolu'daki aynası Yunus Emre" ...
Üniversitede “Yunus ve İnsan” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Üniversitede “Yunus ve İnsan” başlıklı etkinlik ...
Kilis'te servisler denetlendi
YEREL HABERLER Kilis'te servisler denetlendi
Suriye sınırında yağmur altında fidanlar toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Suriye sınırında yağmur altında fidanlar toprakla ...
Milletvekili Dülger’den Elbeyli ilçesine ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’den Elbeyli ilçesine ziyaret