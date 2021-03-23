Filyasyon ekiplerinin korona denitimi sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırmızı kategoride bulunan Kilis’te korona virüs vakalarının artmaması için filyasyon ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kilis Valliğinin koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, korona virüs testi pozitif çıkan veya temaslılarının denetimleri sıklaştı. Kırmızı kategoride bulunan Kilis’te, vaka sayısının düşürülmesi için filyasyon ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Kilis Valiliği filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacağını, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.