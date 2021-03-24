Tatlıların imparatoruna 145 yıldır bitmeyen ilgi

Kilis’te tatlıların imparatoru olarak bilinen tescilli Kilis katmeri, kentte 145 yıldır tüketiliyor.

Kilis’te tatlıların imparatoru olarak da adlandırılan Kils katmeri, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmişti. Kilis katmeri yapılırken incecik hamur, bol kaymak ve Antep fıstığı ile buluşturuluyor. Katmerin adını tüm dünyaya duyuran Bekan ailesi, 4 kuşaktır yaptıkları katmer ile mesleklerinde ustalaştı.



Tatlı, gıda mühendisine emanet

Kilis ve yöresinde tatlının yüz yıllardır vazgeçilmez bir damak zevki olduğunu söyleyen Alperen Bekan, "1976 yılından itibaren katmer yapıyoruz. Ben 4’üncü kuşağım. Tatlıcılık mesleğini daha ileriye götürmek için çalışıyorum. Bunun için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği 3 sınıfta okuyorum. Babam ve amcamdan aldığım mesleğimi daha ileriye taşımak istiyorum. Kilis katmerinin özelliği un tuz ile yoğrulduktan sonra elde çok ince bir şekilde açılır. İçerisine kaynamış sütün üzerinden alınan bu yöreye özgü, süt kaymak, alınarak. konur. Yağda kızartıldıktan sonra şerbet, pudra şekeri ve fıstık konduktan sonra hazır olur. Porsiyonu 15 TL’dir. Kilis’ten otobüsün gittiği her yere gönderebiliyoruz. Yanında alıp itmek isteyen herkes, yurt içi ve yurt dışına götürebiliyor” diye konuştu.

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