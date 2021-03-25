Gençlerin sabah namazı buluşması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünde Gençlerin katılımıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünde Nurettin Acembaba Camiinde İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Şube Müdürü Mustafa Şimşek , Gençlik Koordinatörü Fadıl Akkuş ve gençlerin katılımıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Sabah namazı buluşmalarında, programına katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, gençlikte yapılan ibadetin önemini ve cemaatle namaz kılmanın fazileti üzerine önemli bir sohbet gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.