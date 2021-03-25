Kırsal mahallelere EBA irtibat merkezi açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kırsal mahallelerde kurulan EBA İrtibat Merkezlerinin açılışına katıldı.

Vali Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile birlikte, Kent merkezinin kırsalında bulunan Nihat Başoğlu Ortaöğretim Okulu, Öncüpınar İlk ve Orta Okulu, Abdurrahman İyigün Okulu, Hacı Mehmet ve Erman Zeytçioğlu Okulu, Süleyman Demirel Okulu ve İmam Hatip Lisesinde öğrenciler için hizmetine sunulan EBA İrtibat Merkezlerinde incelemelerde bulundu. Vali Soytürk, daha sonra EBA İrtibat Merkezlerinin açılışı kurdelesini öğretmenleri yaptırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.