Kilis’te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

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Kilis’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybederken eşi ise tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Bulamaçlı köyünde ikamet eden Halil Kesici (76) ile eşi Bedia Kesici (70) sobadan sızan karmonmonoksit gazından zehirlendi. 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Kesici çifti tedavi atına alındı. Yapılan bütün müdahaleye rağmen Halil Kesici hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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