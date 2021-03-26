İl Özel İdaresi Spor Kulübü Başkanlığı’na Sümer yeniden seçildi

İl Özel İdaresi Spor Kulübü olağan kongresinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer yeniden başkanlığa seçildi.

İl Özel İdaresi Spor Kulübü Taekwondo dalında Türkiye’de yapılan müsabakalarda şampiyon olması nedeniyle Kilis’in ismini tüm Türkiye’ye duyurması yönetim kurulunu sevindirdi. Kilis İl Özel idaresi Gençlik Spor Kulübü pandemi kurallarına uygun şekilde yapılan kongre İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer başkanlığında toplandı. Divan heyeti, seçimi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yoklama organ seçimi yaptı. Seçim sonrası tekrar başkan seçilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Kulüp Başkanı Ramazan Sümer, “İl Özel İdaresi olarak spor kulübümüze bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz. Taekwondo dalında takımımız başarıdan başarıya koşuyor. İlimizi en iyi şekilde temsil ediyor” dedi.

Sümer’in Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından kulübe başarılarından dolayı verilen şilt takdimi ve sporculara çeşitli hediyeler verilmesinin ardından olağan kongre sona erdi.

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