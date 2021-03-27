Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2’inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Eğitime Destek Platformu Başkanı İzzettin Özkeleş, CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker ve beraberindekiler, MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir ve beraberindekiler, Rektör Karacoşkun’u göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.