Sınır kenti Kilis’te kısıtlama sessizliği

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Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürüyor.

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında kırmızı kategoride bulunan Kilis’te, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor. Suriye sınırına sıfır noktasında bulunan Kilis'te vatandaşlar kurallara uydukları gözlenirken, kent genelinde polis uygulama yaparak, denetimlerde bulunuyor. Kısıtlama nedeniyle paket servisi yapan iş yerleri çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde uygulamaları sıklaştırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dışında vatandaşların dışarı çıkmadıkları gözlendi.

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