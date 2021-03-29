Belediye çalışmalarına hız verdi

Kilis Belediyesi etkili olan yağmurların sona ermesi ve havaların düzelmesi nedeniyle hizmet götürme noktasında çalışmalarına hız verdi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde, bordür, parke, kilit taşı, kaldırım yapımı, asfalt yama, tadilat bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Kış mevsimi nedeniyle zarar gören yollar, kaldırım, parke döşemelerinin tamiri ve yapımı için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.