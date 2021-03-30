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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te siber zorbalık başlıklı söyleşi

İHA

Kilis'te siber zorbalık başlıklı söyleşi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Nedenleri ve Sonuçları ile Siber Zorbalık” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.
7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Nedenleri ve Sonuçları ile Siber Zorbalık” başlıklı söyleşi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Simsar’ın yönlendiriciliği ve Dr. Öğretim Üyesi Esra Asıcı’nın sunumuyla gerçekleştirildi.
Covid19 salgını sürecinde teknolojiyi birçok alanda daha çok kullanmamızın siber zorbalık olaylarının daha çok artmasına neden olduğunu dile getiren Asıcı, hesap çalma, hesabı taklit etme, çevrim içi tartışma, küfür içerikli paylaşımlar gibi siber zorbalık türleri hakkında açıklamalarda bulundu. Siber zorba, siber mağdur, zorbamağdur ve tanıkları bağlamında siber zorbalığın yaygınlaştığı, çocuk ve gençlerin yüzde 2025’inin ve üniversite öğrencilerinin yüzde 46,7’sinin siber zorbamağdurları oldukları örnek çalışmalar üzerinden ifade edildi.
Siber zorbalık davranışları ve mağdurlarının kişilik özelliklerine değinen Asıcı, siber zorbalığın sonuçlarından bahsetti.
Asıcı, Bu sonuçların kızgınlık, endişe, üzüntü, hayal kırıklığı, umutsuzluk, yalnızlık, depresyon gibi duygusal sorunlara ve akademik, uyku, kilo, öz saygı problemlerine hatta intihar düşüncelerine sebep olacağı belirtildi.
Siber zorbalığın hukukî boyutlarının sosyal medya platformları üzerinden ele alındığı, siber zorbalığın önlenmesi için çocuklara ve eğitimcilere sıralanan önerilerle devam eden söyleşi teşekkür konuşmaları ile sona erdi.

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