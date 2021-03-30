Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2’inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Kilis Fırıncılar Odası Başkanı Ömer Sevengül, PTT Kilis Başmüdürü Abdullah Nebioğulları, Merkez Müdürü Hayrettin Topalbekiroğlu ve İşletme Müdürü Sadık Duran, Kilis Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, Kilis Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Güven Özdemir, Başkan Yardımcısı Alaaddin Apalak, Yönetim Kurulu Üyesi Gülizar Çalbay ve 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u, göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti.

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