Rektör Karacoşkun’a ziyaret

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir ile beraberindeki heyet Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u 2’inci kez rektörlük görevine atanması nedeniyle tebrik ettiler.

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu, Suriye Koordinatörü Melih Ay, Kilis İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat, Ortadoğu Medya Genel Müdürü Fatih Eminoğlu, Katar Kuveyt Dernekler Temsilcisi Cemal Akıncı, RektörProf. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u, göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti.

Görüşmeye Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar ve Prof. Dr. Halil Aldemir de eşlik etti. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, Turgay Aldemir, Mehmet Ali Eminoğlu, Melih Ay, Hüseyin Polat, Fatih Eminoğlu ve Cemal Akıncı’ya tebriklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.