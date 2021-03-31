(Özel) Sınır kentinde korona tedbirleri arttırılıyor Kilis’te 50 dekardan az arazisi olan çiftçiler hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Sınır kentinde korona tedbirleri arttırılıyor Kilis’te 50 dekardan az arazisi olan çiftçiler hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulmayacak

İHA

(Özel) Sınır kentinde korona tedbirleri arttırılıyor Kilis’te 50 dekardan az arazisi olan çiftçiler hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulmayacak

Kilis’te artan korona virüs vakaları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alınırken, 50 dekardan az arazisi olanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmayacağı bildirildi.
Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Covid19 vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Kilis'te salgının önlenmesi amacıyla yeni kararlar alındığı bildirildi.
Açıklamada, “ÇKS'ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri tarım arazisine sahip çiftçilerimizin, sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ve saatlerde, zirai üretim amacıyla, muafiyet sebebi, konusu, zamanı ve güzergahıyla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildi. 50 dekardan az araziye sahip çiftçilerimizin, tarımsal iş ve işlemlerini sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı hafta içi saat 05.0021.00'de tamamlayabileceği değerlendirildiğinden, sokağa çıkma yasağından muaf tutulmaması kararlaştırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve saatlerde her 10 dekar arazi için en fazla bir işçinin çalıştırılabileceğine, işçilerin arazi sahibinin refakatinde araziye gidip gelebileceğine, 1860 yaş aralığı haricindeki kişilerin kısıtlama saatlerinde tarım işçisi olarak çalıştırılamayacağına karar verildi" denildi.
Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Mehmet Ümit Deli, Valiliğin aldığı kararın doğru olduğunu ifade ederek, “Çiftçimiz bitkisel üretimde hayvancılıkta pandemi başladıktan beri, Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanımızın girişimleri, içişleri bakanlığımızın oluruyla, Kilis Valiliğimizin izniyle, biz çiftçi belgesi vererek, Tarım ve Orman müdürlüğü ÇKS olmak tarımsal ve hayvansal üretimlerine devam ediyorlardı. Ama malum, korona vakalarında Türkiye’de genel tablo artmaya başladı. İlimizde kımızı tablodadır. Korona virüs sayılarında ciddi bir artış var. Buna istinaden birkaç dekar arazisi olan çiftçilerimiz, çiftçi belgeleri ÇKS’yle araziye gitmeye başladı. Bu su istimal edilmeye başlandı. Valilik 50 dekar altı arazisi olanlar, hafta sonu arazisine gidemeyeceği tarafımıza bildirildi. Bu kararda bir istisna var, çok sayıda bahçecimiz var sebze üretimi yapan, bunlar muaf tutuldular. Sebze üretenler bu kapsam dışındadır. Bağ, Zeytin veya hububat ekili olanlar arazilerine gidemeyecekler, çünkü bu arazilerde her hangi bir çalışma olmadığı için arazilerine gidemeyecekler” dedi.
Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkan Vekili Ahmet Mesut Özgür, Valiliğin aldığı kararı doğru bulduklarını ifade ederek, “Valiliğimizin aldığı kararı su istimal ediliyordu. Bizde bu konuda ister istemez mağdur oluyorduk. Bahçelerde sebze üretenler mağdur oluyordu. Uygulama yapan görevi arkadaşlar, sorduğu zaman hepimizin ÇKS belgesi var, bir bakıyorsun, son model arabayla geliyor, nere gidiyorsun tarlaya gidiyorum diyordu. Valiliğin aldığı bu karar çok doğru, sebze üreticilerimiz mağdur olmayacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Karacoşkun’a ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun’a ziyaret
Kilis’te ‘kırmızı çizgi’ uygulaması
YEREL HABERLER Kilis’te ‘kırmızı çizgi’ uygulaması
Kırmızı kategoriye geçen Kilis’te tedbirlere uyulmuyor
YEREL HABERLER Kırmızı kategoriye geçen Kilis’te tedbirlere ...
“İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına Türk ve Suriyeliler’den destek
YEREL HABERLER “İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına Türk ve ...
Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti
Kilis'te siber zorbalık başlıklı söyleşi
YEREL HABERLER Kilis'te siber zorbalık başlıklı söyleşi
Kilis’te motosiklet parkları sorun oluyor
YEREL HABERLER Kilis’te motosiklet parkları sorun oluyor
Öğrencilere tabiatın korunması eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere tabiatın korunması eğitimi
Belediye çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER Belediye çalışmalarına hız verdi