Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen “ÖSYM İl Koordinasyon Toplantısı”na katıldı.
Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıya ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Vali Yardımcısı Sertaç Kırçuval, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İl Nüfus Müdürü Mahmut Keçeci, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükavcu, ÖSYM İl Sınav Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü katıldı. Toplantıda salgın döneminde sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan önlemler ile 2021MSÜ ve 2021YKS ile 2021 Yılı Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların hazırlıkları görüşüldü.
Toplantıda ayrıca sınava girecek adayların güvenli ve sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri için, Covid19 salgınına yönelik alınacak önlemler konuşuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.