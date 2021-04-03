Kilis'te kısıtlama sessizliği

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te işlek caddeler ve meydanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Kent genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlama kapsamında denetim yapan polis ekipleri ise trafikteki araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-04-03 13:45:58



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