Kilis'te 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi Tarihi eser operasyonu

Kilis’te, jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada Mezozoik döneme ait 170 milyon yıllık 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, KilisHatay karayolu Polateli kavşağında M.T. yönetimindeki otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada, Mezozoik döneme ait olduğu değerlendirilen 170 milyon yıllık 7 adet fosil ile 2 adet doğal taş ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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