7 Aralık Üniversitesi'den amirallerin bildirisine tepki

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye tepki gösterdi.

104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye bir tepki de Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden geldi. Konu ile ilgili 7 Aralık Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, “Vesayet zihniyetiyle kendisini aziz milletimizin ve millî iradenin üzerinde gören ve ülkemizin aydınlık geleceğini karartmaya çalışan darbelere davet çıkaran her türlü girişime karşı çıkıyor ve demokrasiye saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan genç nesiller yetiştirmeyi amaç edinen bir üniversite olarak milletimizin iradesinin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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