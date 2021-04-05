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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te emekli amiraller hakkında suç duyurusu

İHA

Kilis’te emekli amiraller hakkında suç duyurusu

Kilis'te Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, geçtiğimiz günlerde bildiri yayımlayan emekli amirallere tepki göstererek, haklarında suç duyurusunda bulundu.
Kilis Sivil Dayanışma Platformu adına adliye önünde açıklama yapan MemurSen İl Temsilcisi Bekir Şen, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayımladığını ifade ederek, “Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenmektedir. 'Deniz Kuvvetleri emeklisi' sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibarıyla göstermiştir ki bunlar olsa olsa amiral eskisidir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 104 vesayet mankurtu, Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri 'muhtıra çağrışımlı' bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır. 15 Temmuz’da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz” dedi.

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