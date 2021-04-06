Kilis'e 12 yeni Ambulans

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Kilis’te, 12 adet yeni ambulansın istasyonlara dağıtımı yapıldı.

Kırmızı kategoride bulunan Kilis’te, Korana virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet götürmek için Sağlık Bakanlığı tarafından Kilis’te 2 yeni doğan ambulansıyla birlikte 12 adet yeni ambulansın istasyonlara dağıtımı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık’ın katılımıyla 12 ambulans görev yerleri olan istasyonlara törenle gönderildi.

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