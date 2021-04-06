Belediye çalışmaları hız verdi

Kilis Belediyesi, Kent genelinde vatandaşlara kaliteli hizmet götürmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekrem Çetin Mahallesi ve Şehrin Muhtelif yerlerinde Asfalt yama, tadilat bakım ve onarım çalışmalarını ile kaldırım çalışmaları aralıksız sürdüğü bildirildi.
Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis’teki , parklarda gerçekleştirdiğimiz bakım çalışmaları aralıksız sürerken, parklarda çim biçme, yabani ot temizliği ve çevre düzenlemesinin çalışmaları sürüyor. Su İşleri Müdürlüğü tarafından Mahalleler ile kent merkezinde kanal bağlantısı çalışmaları, baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmalarını tamamladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.