Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yunus Emre’nin Hümanizmine düşünsel yaklaşım konulu söyleşi gerçekleştirildi.

“Yetmiş iki millete bir göz ile bakmak” ilkesi ve evrensel insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre, 700. vefat yıl dönümü hasebiyle “2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” kapsamında Üniversite de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediliyor.

Fen Edebiyat Fakültesi ile Dil ve Edebiyat Topluluğunun öncülüğünde düzenlenen, yönlendiriciliğini Dr. Öğr. Üyesi Seher Maşkaraoğlu’nun yaptığı “Yunus Emre’nin Hümanizmine Düşünsel Bir Yaklaşım” başlıklı söyleşide konuşmacı Doç. Dr. Necati Demir, Yunus Emre’nin hayatından ve eserlerinden bahsederek, Yunus’un Anadolu kültür ve medeniyetindeki önemini dile getirdi.

Hümanizm kavramının sözlük anlamı ile Antik Yunan, Roma ve Rönesans dönemindeki hümanizm anlayışlarına kısaca dile getiren Demir, daha sonra aydınların gözünden Yunus Emre’nin İlahi ve insan düşüncesinin hümanizm açısından değerlendirmesini yaptı. Bu bağlamda Yunus Emre’nin felsefi anlayışının vahdeti vücut ilkesine dayandığını belirterek, onun tüm şiirlerinin yazılış sebebinin İlah ve insan sevgisi olduğunu vurguladı. Yunus Emre’nin hümanizminin Batı'daki hümanizm kavramından farklı ve çok yönlü olduğunu belirten Doç. Dr. Necati Demir, Yunus’un insancıllığının hümanizm kavramının ötesinde olduğunu vurguladı.

Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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