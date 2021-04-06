Sağlıkçılardan Rektör Karacoşkun’a tebrik ziyareti

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Kurtaran ve Başhekim Yardımcıları Dr. Nigar Tepe Karakış ile Op. Dr. Mehmet Emin Dada, 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne 2’inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u tebrik etti.
Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Kurtaran ve Başhekim Yardımcıları Dr. Nigar Tepe Karakış ile Op. Dr. Mehmet Emin Dada, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u, göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, Erkan Kurtaran, Nigar Tepe Karakış ve Mehmet Emin Dada’ya tebriklerinden dolayı teşekkür etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.