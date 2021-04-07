Devrilen traktörünün altında can verdi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'in Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde, kontrolünden çıkarak, devrilen traktörün altında kalan Sevran Ercan (41), hayatını kaybetti.
Musabeyli'nin Çınar köyünde tarlayı süren Sevran Ercan yönetimindeki 79 AJ 562 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Ercan, ters dönen traktörün altında kalarak, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ercan, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sevran Ercan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-04-07 09:26:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.