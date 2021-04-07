Kilis’te korona virüs vakaları artmaya devam ediyor

Korona virüs vakalarının son 1 aydır arttığı Kilis'te salgın nedeniyle bugüne kadar 242 kişinin hayatını kaybettiği, yoğun bakımda 29 hasta olduğu öğrenildi.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te vaka sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. Bugüne kadar kentte toplam 13 bin 760 kişi korona virüse yakalanırken, 242 kişi hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 29 hasta olduğu, 3 hastanın entübe olduğu, hastanede yoğun bakım dahil yatan hasta sayısının 168 olduğu öğrenildi. Sadece bir günde 136 kişinin testi pozitif çıktı.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak gezmeye devam ediyor.

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