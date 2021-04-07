6 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Kilis merkezli Gaziantep, İstanbul, Hatay, Şırnak ve Mersin illerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde mal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında geniş çaplı çalışma soruşturma başladı. Kilis, Gaziantep, İstanbul, Hatay, Şırnak ve Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.