Kilis'te 544 sikke ele geçirildi

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, Suriye'den gelen bir çekiciye gizlenmiş 544 sikke ele geçirildi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda görevli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye´den Türkiye´ye giriş yapmak üzere olan çekicide arama yaptı. Aramada aracın tampon bölgesine gizlenmiş tarihi eser niteliği olan 544 sikke ele geçirildi. El konulan sikkeler Müze Müdürlüğü´ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan çekicinin sürücüsü gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-04-08 16:05:42



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