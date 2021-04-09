Parklar yaz aylarına hazırlanıyor

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent genelindeki parklarda bankların ve oyun guruplarının bakım, tamir ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından Yaz dönemi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Parklarda bulunan bankların, uyun guruplarının bakım onarım ve yenileme işlemleri ile temizlik işleri yapılmaya başlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Parkların yaz dönemine hazır hale getirildiği, çok kısa süre içerisinde tüm parklarda bakım çalışmalarının tamamlanacağını ifade etti.

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