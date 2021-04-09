Belediye Başkanı Ramazan’dan Polis haftası mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ramazan, Büyük fedakarlık, kahramanlık ve yüksek vazife şuuruyla 176 yıldır devletinin ve milletinin emrinde olan Türk Polis Teşkilatı, her zaman milletin gururu, huzur ve güven ortamının teminatı olduğunu belirtti.

Ramazan, “ Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canla başla görev yapan tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadesine ver verdi.

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