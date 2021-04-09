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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Recep Soytürk’ ün 10 Nisan Polis Haftası Mesajı

İHA

Vali Recep Soytürk’ ün 10 Nisan Polis Haftası Mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Recep Soytürk, Temelleri 10 Nisan 1845‘te Polis Nizamnamesinin yayımlanması ile atıldığını ifade ederek, “Bugüne kadar ülkemizde huzur ve güvenliği sağlamayı, vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile namusunu korumayı, yardıma muhtaç insanlara yardım etmeyi, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü yasalardan, desteğini halktan alan geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Görevini her zaman fedakarca yapan Türk Polis Teşkilatı, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Çağdaş bir devlet olmanın en önemli gereklerinden birisi insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması ve hukukun üstünlüğü prensibinin her alanda egemen kılınmasıdır. Çağdaş bir devlet için yaşamsal öneme sahip bu temel ilkelerimizin uygulamaya geçirilmesinde Türk Polis Teşkilatımızın çok önemli bir rolü vardır. Suç ve suçlularla daha etkin mücadelenin gerçekleştirilebilmesi için zaman mefhumu gözetmeksizin, zor koşullarda görev yapan Türk Polis Teşkilatı’nda halkla ilişkilere önem veren hizmet politikaları benimsenmiş, vatandaş destekli ve halkın polise karşı güven duygusunu geliştiren uygulamalar hız kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, temelinde vatan, millet ve insan sevgisi bulunan bir anlayış içerisinde çalışmalarını özveriyle yürüten Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümünü içten dileklerimle kutluyor, Ülkemizde huzur ve güven ortamının tesisi adına görevi başında şehit düşen emniyet personellerimizi rahmetle, gazilerimizi, malullerimizi ve emeklilerimizi minnetle anıyor, emniyet teşkilatında görev yapan tüm personelimize ve ailelerine sağlık, mutluluk, esenlikler diliyorum” ifadesine ver verdi.

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