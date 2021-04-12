Erasmus deneyimlerini paylaştılar

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Erasmus+ Deneyim Paylaşımı” başlıklı etoplantı gerçekleştirildi.

“Erasmus+ Deneyim Paylaşımı” başlıklı etoplantı, Fen Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, Arş. Gör. Gülten Silindir Keretli ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Öğr. Gör. Yusuf Avar’ın yönlendiriciliğinde; Polonya’nın Lodz Üniversitesi’nde Erasmus+ öğrencilerine daha önce gönüllü olarak danışmanlık hizmeti veren Iryna Siwiak, 7 Aralık Üniversitesinde öğrencilikleri sırasında Erasmus+ Değişim Programından yararlanan Gizem Giyer ve Ferdane Yılmaz’ın katılımlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan dinleyicileri selamlayarak konuşmasına başlayan, Arş. Gör. Gülten Silindir Keretli, konuşmacıların öz geçmişleri hakkında kısaca bilgi verdi ve Siwiak’ın konuşmalarını tercüme etti.

Polonya’nın Lodz Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisansını tamamlayan Iryna Siwiak, Ukrayna’dan Polonya’ya geçiş hikayesini ve öğrenciliği esnasında deneyimlediği mentörlük hikayelerini paylaştı. Mentörlerin öğrencileri karşıladıklarını, konaklama konusunda öğrencilere yardım ettiklerini, eğitim sistemlerini ve şehri tanıttıklarını dile getirdi.

Daha sonra sözü alan Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü mezunu Gizem Giyer, Lodz Üniversitesi’ndeki anılarından bahsetti. Erasmus+’u her öğrenciye tavsiye eden Giyer; dil gelişimi, konaklama, Erasmus Student Network (ESN) ve oradaki eğitimden sistemi hakkında bilgi verdi.

Son sözü alan Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü mezunu Ferdane Yılmaz ise davet mektubu, sağlık sigortası, ders seçimi, düzenlenen etkinlikler, gezdikleri ülkeler ve Erasmus+ süreci hakkında detaylı bilgiler verdi.

Katılımcılar Erasmus+ programından yararlanacak öğrencilere öneriler verdikten sonra; etoplantı konu ile ilgili sorucevap bölümü ile sona erdi.

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