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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger’in Ramazan ayı mesajı

İHA

Milletvekili Dülger’in Ramazan ayı mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların sonuncusu, özlemle bekledikleri Ramazan ayına kavuştuklarını belirtti.
Dülger, “Kutlu misafirimiz Ramazan, Rabbimizden bize gelen yüce bir davettir. Hidayet rehberimiz Kur’anı Kerim’i daha çok okumaya, tefekkür edip yaşamaya çağrıdır. Tuttuğumuz oruçlarla irademizi güçlendirmek ve nefsimizi terbiye etmek için en güzel fırsattır. Sahuruyla, iftarıyla yuvalarımızda huzur ve bereket, kıldığımız teravihlerle bedenimize sıhhat, ruhumuza sükûnettir. Zekât, fitre ve sadakamızla; yakınlarımız, komşularımız ve bütün kardeşlerimizle aramızda muhabbettir. Bu ayda müminler olarak bize düşen en büyük sorumluluk, bu kutlu misafire gönlümüzde yer açmak, bu ilahi davete yürekten icabet etmektir. Yorulan ruhlarımızı, Ramazanı şerifle teskin edelim. Bunalan gönüllerimize Rabbimizden inşirah dileyelim. Özümüze ve fıtratımıza yönelip kulluk şuurumuzu artıralım. Sabır ve merhamet, kanaat ve şükür bilincimizi kuşanalım. Ruh ve bedenimizi günahlardan koruyalım.Ramazanı Şerifimiz mübarek olsun. Gönül ve zihin dünyamız Kur’an’la şifa bulsun. Bu mübarek ay, her türlü sıkıntı ve hastalıktan bilhassa yaşadığımız salgından kurtulmamıza vesile olsun inşallah” ifadesine ver verdi.

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