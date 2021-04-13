Kilis’te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri geç açıldı

Resmi kurumlarda mesainin saat 08.00’de başladığı Kilis'te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri 09.00’dan sonra açıldı.
Suriye sınırında bulunan ve Türkiye’nin Orta Doğu'ya açılan en önemli kapılarından olan olan Kilis’te ekonominin can damarı olan iş merkezleri ile esnafın büyük bölümü Ramazan ayının ilk gününde saat 09.00’dan sonra açıldı. Ramazan ayının ilk gününde esnafın büyük bölümü iş yerlerini geç açtı. Cadde ve sokaklar da sabah saatlerinde boş kaldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.