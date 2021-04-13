Kilis’te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri geç açıldı

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Resmi kurumlarda mesainin saat 08.00’de başladığı Kilis'te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri 09.00’dan sonra açıldı.

Suriye sınırında bulunan ve Türkiye’nin Orta Doğu'ya açılan en önemli kapılarından olan olan Kilis’te ekonominin can damarı olan iş merkezleri ile esnafın büyük bölümü Ramazan ayının ilk gününde saat 09.00’dan sonra açıldı. Ramazan ayının ilk gününde esnafın büyük bölümü iş yerlerini geç açtı. Cadde ve sokaklar da sabah saatlerinde boş kaldı.

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