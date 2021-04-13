Kilis’te kaçağa geçit yok

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Kilis'te, 3 ayrı operasyonda, gümrük kaçağı 27 kilo 450 gram çay, 156 kutu viski, 3 şişe rakı, bin 482 paket sigara, 840 elektrikli sigara filtresi ve bin 730 puro ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu ile Oylum mahallelerinde 3 ayrı operasyonda 3 aracı durdurarak yapılan aramada, gümrük kaçağı 27 kilo 450 gram çay, 156 kutu viski, 3 şişe rakı, 1482 paket sigara, 840 elektrikli sigara filtresi, bin 730 puro, 12 pipo tütünü ve 1 kilo 250 gram nargile tütünü ele geçirdi. Gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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